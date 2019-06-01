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    على هامش القمة الإسلامية بمكة.. لقاء قطري تركي

    01:40 ص السبت 01 يونيو 2019
    على هامش القمة الإسلامية بمكة.. لقاء قطري تركي

    وزير الخارجية التركي ورئيس الوزراء القطري

    القاهرة - مصراوي:

    التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في مكة.

    جاء ذلك على هامش مشاركتهما في القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة وفجر السبت، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

    وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أعرب تشاووش أوغلو، عن استعداد بلاده لاستضافة الدورة السابعة للجنة التركية القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، دون تحديد موعدها.

    وقال: "نحن مستعدون لاستضافة الاجتماع السابع للجنة التركية القطرية للتعاون الاقتصادي والفني. الاستثمارات المتبادلة آخذة في الارتفاع".

    وأرفق تشاووش أوغلو تغريدته بصورة تجمعه برئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

    تركيا قطر القمة الإسلامية مولود تشاووش أوغلو عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

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