العاهل الأردني: سنتصدى لأي محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في القدس

القاهرة - مصراوي:

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن المبادرة العربية للسلام التي تبنتها دول منظمة التعاون الإسلامي، تؤكد التزامنا بخيار السلام على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن إقامة دولتهم على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع العاهل الأردني، في كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة، إن الفلسطينيين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تستدعي دعمنا لوكالة الأونروا، لتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني يجب ضمان حقهم في العودة.

وأشار العاهل الأردني، إلى أن الأردن سيواصل بالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين العمل على تعزيز صمود إخواننا المقدسيين، والتصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في القدس.