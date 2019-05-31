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    اعتقال شخص أطلق النار على عدد من الأشخاص في ولاية فرجينيا الأمريكية

    11:45 م الجمعة 31 مايو 2019
    اعتقال شخص أطلق النار على عدد من الأشخاص في ولاية فرجينيا الأمريكية

    الشرطة الأمريكية

    واشنطن (أ ش أ)

    أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، اعتقال شخص أطلق النار في منطقة "فرجينيا بيتش" مما نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص جرّاء ذلك.

    وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن شرطة منطقة فرجينيا بيتش ووكالات الطوارئ بالولاية تعاملوا مع مطلق النار إثر وقوع الحادث وألقوا القبض عليه.

    وأضافت أن السلطات الأمريكية تحاول إبعاد المواطنين عن مكان الحادث.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الشرطة الأمريكية أطلاق نار فرجينيا

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