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    ترامب: سأعلن ترشحي للرئاسة الشهر المقبل

    11:38 م الجمعة 31 مايو 2019
    ترامب: سأعلن ترشحي للرئاسة الشهر المقبل

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلن الترشح رسميا لولاية ثانية في 18 يونيو المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا.

    وكتب ترامب على موقع تويتر، اليوم الجمعة: "سأعلن مشاركتي في الكفاح من أجل ولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس، في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا في مركز "أمواي" الذي يتسع لـ 20 ألف شخص. انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي".

    ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.

    وتولى ترامب الرئاسة الأمريكية، يوم الجمعة الموافق 20 يناير 2017 في مراسم تنصيب، ليصبح الرئيس الـ 45 منذ نالت البلاد استقلالها في عام 1776.

    ويتيح القانون الأمريكي حق الترشح لولايتين، لذلك يحق لترامب الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر 2020، ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستوري في 20 يناير 2021.

    دونالد ترامب ولاية فلوريدا تويتر

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