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    نصر الله: الحرب على إيران تعني اشتعال المنطقة وإبادة المصالح الأمريكية

    11:31 م الجمعة 31 مايو 2019
    نصر الله: الحرب على إيران تعني اشتعال المنطقة وإبادة المصالح الأمريكية

    الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

    بيروت (د ب أ)

    قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة، إن الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة "ستشتعل وأن المصالح الأمريكية في المنطقة ستباد وكل من تواطؤ سيدفع الثمن".

    وتصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاجون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

    وأضاف نصر الله في تصريحات أوردتها قناة "المنار"، مساء اليوم " نحن لدينا صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي وتطال كل الاهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني، وهذه الصواريخ تستطيع ان تغير وجه المنطقة والمعادلة".

    وتابع نصر الله"لو تحدثوا( دون أن يحددهم) بلغة فيها حوار وانفتاح مع ايران كانت بقيت لهم اموالهم وكرامتهم".

    وأكد "أولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على ايران وغيرها من الدول.. ليس لترامب مصلحة ان تتصالح ايران مع دول الخليج، بل من مصلحته أن يواصل تخويف أنظمة الخليج من ايران".

    حسن نصر إيران واشنطن أمريكا الشرق الأوسط لبنان

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