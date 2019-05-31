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    الكرملين: واشنطن تضغط على أوروبا لتقويض مشروع "نورد ستريم 2" الروسي

    10:57 م الجمعة 31 مايو 2019
    الكرملين: واشنطن تضغط على أوروبا لتقويض مشروع "نورد ستريم 2" الروسي

    المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيس

    موسكو (أ ش أ)

    اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على الدول الأوروبية لتقويض مشروع "نورد ستريم 2" لمضاعفة كمية الغاز الطبيعي القادمة من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا واستيراد الغاز الأمريكي بدلا من الروسي.

    وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "بدلا من التنافس العادل مع نورد ستريم 2، أشهر (الأمريكان) أسلحتهم وأخبروا الأوروبيين أنهم سيشترون الغاز الأمريكي، ولا يهم أنه أغلى من الغاز الروسي بـ(نسبة) 30 بالمئة على الأقل".

    وأضاف بيسكوف أن مشروع "نورد ستريم 2" ليس فقط مربح لبلاده وإنما أيضا للدول التي ستشتري الغاز الروسي، إلى جانب أنه سيساهم بشكل كبير في أمن الطاقة في أوروبا.

    ومن المفترض أن يمثل "نورد ستريم 2" توسعا لخط أنابيب نقل الغاز الأساسي "نورد ستريم"، والذي يصل روسيا بألمانيا مرورا بعدة دول، من بينها أوكرانيا وروسيا البيضاء وبولندا ودول أخرى في شرق أوروبا والبلطيق ممتدة على مدى قاع بحر البلطيق.

    هذا المحتوى من

    Asha
    واشنطن روسيا الولايات المتحدة الغاز الطبيعي ألمانيا

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