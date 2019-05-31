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    رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب

    10:54 م الجمعة 31 مايو 2019
    رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب

    رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ال

    موسكو (أ ش أ)

    بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، في اتصال هاتفي، اليوم /الجمعة/ مع نظيره التركي ياشار جولر وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

    وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن جيراسيموف بحث مع جولر إجراءات وقف إطلاق النار في إدلب، فضلا عن تبادل الآراء حول "ضمان الاستقرار في المنطقة".

    يأتي ذلك على خلفية توتر الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة.

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