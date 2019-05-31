فنزويلا تدعو مبعوث الاتحاد الأوروبي لزيارتها

كراكاس (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أنَّ بلاده وجهت دعوة إلى المبعوث الجديد للاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا إنريكي إجليسياس لزيارتها.

وكتب أرياسا - في حسابه على موقع "تويتر" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "أجرينا اتصالا هاتفيا عاجلا مع السيد إنريكي إجليسياس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا".

وتابع الوزير: "ذكَّرناه بصلاته بالبلاد وأطلعناه على سير عملية أوسلو (للتفاوض مع المعارضة) ووجهَّنا إليه دعوة الرئيس نيكولاس مادورو لزيارة بلادنا بأسرع ما يمكن".

وعيَّن الاتحاد الأوروبي وزير خارجية أوروجواي الأسبق إنريكي إجليسياس مبعوثا خاصا لشؤون فنزويلا بقرار من المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني الأسبوع الماضي.

وسيمثل إجليسياس الاتحاد الأوروبي في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا، والتي شكلت في فبراير الماضي لتسوية الأزمة الفنزويلية، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي.