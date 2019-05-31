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    القمة الإسلامية: وصول الملك سلمان وبدء استقبال وفود الدول المشاركة

    10:32 م الجمعة 31 مايو 2019
    القمة الإسلامية: وصول الملك سلمان وبدء استقبال وفود الدول المشاركة

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    القاهرة - مصراوي:

    وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى قصر الصفا مقر انعقاد القمة الإسلامية بمكة المكرمة.

    وبدأ الملك سلمان في استقبال ضيوف قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، المنعقد بمكة المكرمة.

    واستضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

    وشهدت مكة ليل الخميس الجمعة اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.

    يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة، يتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.

    وتتخذ القمة شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، في حين ترفع المنظمة الـ50 عاماً شعاراً حيّاً لها يشير إلى مسيرة التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين دولها الأعضاء في المنظمة، التي تُعد ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية، والآسيوية والإفريقية، كما تُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها، دعماً للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

    سلمان بن عبد العزيز القمة الإسلامية مكة المكرمة الشرق الأوسط

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