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    الملك سلمان: سنتصدى للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

    10:06 م الجمعة 31 مايو 2019
    الملك سلمان: سنتصدى للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    القاهرة - مصراوي:

    قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الاجتماع في مكة يأتي للعمل على مستقبل الشعوب العربية والإسلامية.

    وكتب ملك السعودية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".

    وأكد الملك، على ضرورة التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.

    يذكر أن قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تنطلق الجمعة في مكة المكرمة، وذلك بعد أن استضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

    وشهدت مكة ليل الخميس الجمعة اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.

    يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة، يتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.

    وتتخذ القمة شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، في حين ترفع المنظمة الـ50 عاماً شعاراً حيّاً لها يشير إلى مسيرة التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين دولها الأعضاء في المنظمة، التي تُعد ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية، والآسيوية والإفريقية، كما تُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها، دعماً للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

    سلمان بن عبد العزيز السعودية تويتر القمة الإسلامية مكة المكرمة

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