مشتبه به يعترف بمسؤوليته عن انفجار ليون بفرنسا

باريس (د ب أ)

أعلن ريمي إيتز مدعي مكافحة الإرهاب في فرنسا اليوم الجمعة، أن أحد الرجال المحتجزين على خلفية التفجير الذي أسفر عن إصابة 14 شخصا في مدينة ليون الأسبوع الماضي، قد اعترف بتجهيز وزرع العبوة الناسفة التي استخدمت في التفجير.

وانفجرت العبوة خارج مخبز في شارع للمشاة بوسط ليون الجمعة الماضية. وقال المسؤولون في وقت سابق إن 13 شخصا أصيبوا.

وأضاف إيتز إن المشتبه به الذي اعتقل يوم الاثنين، قال للمحققين إنه أقسم "في قلبه" يمين الولاء لتنظيم داعش.

وقال مدعي باريس إن المشتبه به تلقى تهما أولية بما في ذلك الشروع في قتل يتعلق بهجوم إرهابي.

ومثل المشتبه به /24 عاما/ الذي وصل إلى فرنسا بتأشيرة سياحية في عام 2017 وتجاوز مدة التأشيرة، أمام قاضي التحقيقات اليوم الجمعة.

وأفرجت السلطات أمس الخميس عن والدي المشتبه به وشقيقه لعدم وجود أدلة على تورطهم في التفجير، بعدما احتجزوا للاستجواب منذ الاثنين الماضي.

وقتل نحو 237 شخصا في سلسلة من الهجمات الإرهابية في فرنسا في عامي 2015 و 2016، وقد أعلن داعش مسؤوليته عن أغلبها.

كما لقي13 شخصا حتفهم في خمس هجمات أصغر حجما منذ 2017.