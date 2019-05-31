أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع الرئيس الفلسطيني العلاقات الثنائية

05:45 م الجمعة 31 مايو 2019
رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع الرئيس الفلسطيني العلاقات الثنائية

نور الدين بدوي

الجزائر - (أ ش أ):

بحث نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء الجزائر) في مدينة جدة السعودية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن اللقاء عقد على هامش القمة العربية الاستثنائية حيث جدد رئيس السلطة الفلسطينية تثمينه الكبير لموقف الجزائر الثابت والوفي للقضية الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على بعث العلاقات الثنائية في كل مجالات التعاون واستعرضا الأحداث الدولية الراهنة خاصة التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية.

هذا المحتوى من

نور الدين بدوي الجزائر مدينة جدة السعودية محمود عباس القمة العربية القضية الفلسطينية

الخبر التالى:

موسكو توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم إلى روسيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان