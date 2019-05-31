مستشار للبيت الأبيض: الصين والمكسيك ستتحملان عبء الرسوم الجديدة

واشنطن - (د ب أ):

قال أحد مستشاري البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الصين والمكسيك ستتحملان عبء الرسوم التي قررت الحكومة الأمريكية فرضها على البلدين، في ظل تزايد المخاوف من تضرر الشركات والمستهلكين الأمريكيين من زيادة الرسوم على الواردات الأمريكية في إطار الحرب التجارية الراهنة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية قال "بيتر نافارو" أحد مستشاري الرئيس الأمريكي إن "حكومتي الصين والمكسيك ستدفعان ثمن هذه الرسوم، المنتجين في الصين والمكسيك سيدفعون ثمنها.. سنتحمل نحن جزءا ضئيلا من عبء هذه الرسوم".

وأضاف "نافارو" أنه يتوقع رد المكسيك على الرسوم الجديدة "بطريقة إيجابية للغاية وبسرعة شديدة" وأن تتخذ خطوات للاستجابة للمطالب الأمريكية بشأن الهجرة، متهما المكسيك بأنها "حزام توصيل للمهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى" إلى الولايات المتحدة.

وقال "نافارو" إنه يدعو "المستثمرين إلى التعامل مع الأمر بهدوء، قائلا إن الرسوم على المكسيك "خطوة ذكية من جانب الرئيس".