أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

04:00 م الجمعة 31 مايو 2019
سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

قال سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان شوي يونج إيل، إن بلاده تعتزم تقديم آليات عسكرية، كهبة إلى القوات المسلحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، ظهر اليوم /الجمعة/، سفير كوريا الجنوبية، حيث جرى استعراض المستجدات المحلية والإقليمية، وبحث مشروع اتفاقية للتعاون بين البلدين والسعي لإبرامها في القريب.

وأعرب وزير الدفاع اللبناني عن امتنانه للكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) وما تبذله من جهود لحفظ الأمن والسلام وعلى ما تقدمه للمجتمع المحلي في الجنوب.

هذا المحتوى من

الجيش اللبناني كوريا الجنوبية لبنان إلياس بو صعب

الخبر التالى:

بومبيو: نسعى للتحقق من التقارير الخاصة بإعدام دبلوماسيين من كوريا الشمالية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان