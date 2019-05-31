موريتانيا توقع على إعلان الحريات الإعلامية بالعالم العربي

نواكشوط - (د ب أ):

وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة في نواكشوط خلال حفل رسمي على إعلان الحريات الإعلامية في العالم العربي.

وتعد موريتانيا سادس دولة توقع على الإعلان بعدما وقعت عليه خمس دول عربية هي الاردن وفلسطين وتونس والمغرب والسودان.

ووقع وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم إعلان الحريات العربية في العالم العربي برفقة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لروث.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين إن هذا الاعلان يشكل وثيقة مهمة إذ وقعت عليها حتى الآن خمس دول هي فلسطين والاردن والسودان وتونس والمغرب .

واشار إلى أن توقيع موريتانيا اليوم على هذه الوثيقة سيعطيها بدون شك دفعا جديدا ومحفزا للمزيد من الدول للالتحاق بهذا الاعلان.

وذكر أن الاعلان يتضمن واجبات يتطلب الوفاء بها الالتزام من طرف السلطات العليا ومن طرف رؤساء الهيئات الصحفية وكذلك من طرف الصحفيين أنفسهم لأنه لايمكن تصور أي حرية للصحافة دون مسؤولية الصحفي.