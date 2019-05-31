زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم الجمعة، ولم ترد تقارير على الفور بحدوث أضرار أو إصابات.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 92 كيلومترا جنوب شرق بلدة جافرنر جينيروسو، بإقليم دافاو اورينتال، على بعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة مانيلا.

وقال المعهد إن الاحساس بالزلزال كان أكثر قوة في مدينة ماتي سيتي. وهرع الآلاف إلى الشوارع في مدينة دافاو سيتي بعدما شعروا بالزلزال. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.

وتقع الفلبين فوق "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تحدث نحو 90 % من زلازل العالم.

وفي 22 إبريل الماضي، لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 80 عندما ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة مئوية أقاليم شمال البلاد، وبينها العاصمةمانيلا.

وفي اليوم التالي، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر شرق الفلبين، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.