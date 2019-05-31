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    ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل إلى 125 شخصا بعد العثور على جثة جديدة

    01:25 م الجمعة 31 مايو 2019
    ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل إلى 125 شخصا بعد العثور على جثة جديدة

    حادثة العبارة في الموصل

    بغداد - أ ش أ

    أعلن مصدر أمني عراقي ، اليوم الجمعة، العثور على جثة جديدة من ضحايا حادثة العبارة في الموصل ، وبذلك يرتفع عدد ضحايا غرق العبارة إلى 125 شخصا .

    وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - إن قوات الغواصين انتشلت جثة جديدة تعود لرجل كبير في العمر من ضحايا حادثة العبارة في منطقة البوسيف ضمن مدينة الموصل " .

    يشار إلى أن فرق الغواصين تتمكن ما بين يوم وآخر من العثور على جثث من ضحايا العبارة الذين لقوا مصرعهم غرقا في الـ21 من شهر مارس الماضي، وفُقد آخرون إثر انقلاب العبارة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

    وصوت مجلس النواب العراقي - إثر حادث العبارة التي كانت تقل قرابة 200 شخص - على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.

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