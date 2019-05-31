طالبان تتبنى تفجير سيارة مفخخة شرق العاصمة الأفغانية

كابول - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم حركة (طالبان) الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، مسئولية الحركة عن تفجير سيارة، والذي وقع، اليوم الجمعة، مستهدفا قافلة تابعة للقوات الأمريكية شرقي العاصمة كابول.

وقال مجاهد- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إن عشرة جنود أمريكيين قُتلوا جراء هذا الهجوم.

وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت القوات الدولية في منطقة (قابل باي) شرقي العاصمة كابول، صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى.