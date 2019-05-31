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    طالبان تتبنى تفجير سيارة مفخخة شرق العاصمة الأفغانية

    11:48 ص الجمعة 31 مايو 2019
    طالبان تتبنى تفجير سيارة مفخخة شرق العاصمة الأفغانية

    تفجير سيارة - ارشيفية

    كابول - أ ش أ

    أعلن المتحدث باسم حركة (طالبان) الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، مسئولية الحركة عن تفجير سيارة، والذي وقع، اليوم الجمعة، مستهدفا قافلة تابعة للقوات الأمريكية شرقي العاصمة كابول.

    وقال مجاهد- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إن عشرة جنود أمريكيين قُتلوا جراء هذا الهجوم.

    وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت القوات الدولية في منطقة (قابل باي) شرقي العاصمة كابول، صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى.

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