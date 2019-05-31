"أبو سياف" المتشددة في الفلبين تقتل رهينة هولندية حاول الهرب

مانيلا - (د ب أ):

أعلن الجيش في الفلبين أن إسلاميين متشددين قتلوا اليوم الجمعة رهينة هولندي حاول الهرب منهم بعدما احتجزوه في جنوب البلاد لأكثر من سبع سنوات.

وقال البريجادير ديفينو ري بابايو جونيور إن قوة من الجيش عثرت على جثة الهولندي "إيولد هورن" في أعقاب معركة بالأسلحة النارية مع جماعة أبو سياف الإسلامية المتشددة، في مدينة باتيكول بجزيرة جولو، على مسافة حوالي 1000 كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا.

وقالت بابايو، وهو قائد وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو: "أطلق حراس هورن من جماعة أبو سياف النار عليه عندما كان يحاول الهرب، في خضم المعركة النارية."

وأوضح بابايو أن ستة من المسلحين لقوا حتفهم في المعركة، وبينهم امرأة جرى تحديد هويتها على أنها زوجة القيادي في جماعة أبو سياف رادولان ساهيرون.

وكان هورن اختطف ومعه سويسري يدعى لورينزو فينسيجويرا ومرشد فلبيني، في الأول من فبراير من عام 2012 أثناء نزهة لمراقبة الطيور بإقليم "تاوي تاوي" في أقصى جنوب البلاد.

وتمكن المرشد الفلبيني من الهروب من قبضة الجماعة لاحقا أثناء نقل الثلاثة إلى جزيرة جولو، في حين هرب فينسيجويرا في عام 2014.

وكانت فترة احتجاز هورن هي الأطول لرهينة لدى الجماعة ، التي تعد مسؤولة عن بعض من أسوأ الهجمات الإرهابية التي ضربت الفلبين، وكذلك عمليات اختطاف رهائن أجانب بارزين.