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    اليوم.. ​بومبيو يزور ألمانيا ويلتقي بميركل وماس

    08:49 ص الجمعة 31 مايو 2019
    اليوم.. ​بومبيو يزور ألمانيا ويلتقي بميركل وماس

    مايك بومبيو

    برلين - (د ب أ):

    من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع من تأجيل زيارته الأولى إلى ألمانيا منذ توليه منصبه.

    وقال بومبيو في ذلك الوقت إنه بحاجة إلى التوجه إلى العراق بدلاً من ذلك بسبب "قضايا ملحة" وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار انزعاج الائتلاف الحاكم في برلين.

    ومن المرجح أن تكون الاختلافات بين سياسات برلين وواشنطن تجاه إيران قضية رئيسية عندما يلتقي بومبيو كلا من ميركل وماس.

    وتحاول ألمانيا إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وتمارس واشنطن ضغوطًا على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية.

    وتشمل القضايا المحتملة الأخرى الأوضاع في سوريا والنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، والموقف مع روسيا والصراع في أوكرانيا.

    وتوترت العلاقات الألمانية الأمريكية منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة مطلع 2017.

    ومن المقرر أن يعقد بومبيو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ماس.

    مايك بومبيو آنجيلا ميركل ألمانيا هايكو ماس

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