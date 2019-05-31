وزير الخارجية السعودي: قلقون من تطوير إيران قدراتها النووية.. ولدينا رغبة في السلام معها

مكة المكرمة - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف اليوم الجمعة إن القلق من إيران لا يتوقف عند دعمها للإرهاب، ولكن أيضا من تطويرها لقدراتها النووية، لكنه أضاف أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران.

وشدد العساف - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني عقب القمتين الطارئتين الخليجية والعربية - على ضرورة أن تكف إيران عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة.

وأشار إلى أن نهج المملكة العربية السعودية واضح، حيث دعت - مرارا وتكرارا - لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية، لافتا إلى أن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.