أبو الغيط: الجامعة العربية تطالب بعودة الاستقرار والهدوء في الخليج

مكة المكرمة- أ ش أ:

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة العربية لا تدفع نحو مواجهة في منطقة الخليج بل تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، ولكن مع احترام الحقوق العربية ووقف أي تدخلات خارجية في الشأن العربية.

وأكد أبو الغيط - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في ختام القمتين الطارئتين العربية والخليجية - أن القمة العربية الطارئة جاءت لكي تبعث رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل في أمن الخليج أو يتعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أبو الغيط أن المشاركة في القمة كانت عالية المستوى وهناك تأكيد واضح على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي، كما أن القمة بعثت رسالة حازمة بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية والوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات سواء الموجهة للملاحة في موانئ الإمارات أو التعرض لمعامل النفط في السعودية .

وأشار إلى أن الكثير من الرؤساء طالبوا - خلال القمة - بوضع استراتيجية واضحة للأمن القومي العربي، لافتا إلى أن رد الفعل العربي على الدعوة لهذه القمة كان سريعا للغاية، حيث إنه في أقل من 36 ساعة كان هناك 16 دولة عربية تؤيد الانعقاد الفوري لهذه القمة .

وتابع: هناك طلبات موجهة من الدول العربية والجامعة العربية إلى إيران، مفادها بأن تتوقف إيران عن التدخلات في الشأن العربي، وأن تعيد إيران النظر في أدائها على مستوى الإقليم.

ولفت إلى أن هناك لجنة تسمى بلجنة إيران بالجامعة العربية مشكلة من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وهي لجنة تصيغ الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية، مؤكدا أن العرب يدافعون عن أنفسهم ويطالبون بالتغيير النهج الإيراني، وأن تغيير النهج الإيراني يتم عن طريق الكثير من الضغوط .