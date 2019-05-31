البرهان بالزي المدني في القمة العربية: السودان يقف مع السعودية

القاهرة – مصراوي:

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، على وقوف الخرطوم بجانب دول الخليج العربي ضد الأعمال العدائية التي طالت المملكة السعودية والإمارات.

وأضاف البرهان في أول كلمة له كرئيس للسودان في القمم العربية: "استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية ويدين السودان وقوفه بجانب الأشقاء في الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، وتأييد كافة التدابير التي يتخذونها لمواجهة الاعتداءات".

كما أكد أن السودان يقف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، "وسوف يظل جزء من التحالف العربي في اليمن، ويدعو إلى استئناف الحوار للحفظ على وحدة البلاد".

وتابع البرهان أن السودان يؤكد موقفه الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، بجانب الوصول إلى السلام في ليبيا وسوريا بناء على الحل السياسي.

وحول الأوضاع في السودان قال البرهان إن بلاده شهدت منذ ديسمبر حراكا شعبيا واسعا احتجاجا على أوضاع اقتصادية، و"قاد الثورة شباب السودان واصطفوا أمام القيادة العامة للجيش، واتخذت القوات المسلحة قرارها بالانحياز لرغبتهم من أجل سودان جديد ينعم بالديمقراطية وترسيخ حكم القانون ووعدنا الشعب بسليمة السلطة عبر فترة زمنية محدودة تنتهي بانتخابات".