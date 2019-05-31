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    القضاء الفرنسي: المشتبه به في تنفيذ هجوم ليون بايع تنظيم "داعش"

    12:30 ص الجمعة 31 مايو 2019
    القضاء الفرنسي: المشتبه به في تنفيذ هجوم ليون بايع تنظيم "داعش"

    فرنسا

    باريس (أ ش أ)

    أعلن القضاء الفرنسي الخميس، أن المشتبه به في تنفيذ هجوم مدينة "ليون" الأسبوع الماضي، محمد هشام، أبلغ المحققين أنه بايع في وقت سابق تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وذكرت شبكة (فرانس 24) الإخبارية اليوم أن محمد هشام (24 عاماً) تم اعتقاله - يوم الإثنين الماضي - بعد مطاردة قوات الأمن له منذ وقوع الحادث يوم /الجمعة/ الماضية والذي نتج عنه إصابة 13 شخصاً بعد تركه قنبلة في شارع تسوق للمشاة في مدينة ليون الفرنسية.

    وأوضحت مصادر مقربة من القضية أنه بعد رفضه للحديث في البداية اعترف هشام يوم الأربعاء الماضي بزراعته للقنبلة.

    وأكد الادعاء العام في العاصمة باريس أنه تم إطلاق سراح شقيق المتهم ووالديه من الاحتجاز اليوم بسبب عدم وجود دليل إدانة ضدهم.

    يُشار إلى أن تنظيم "داعش" كان وراء العديد من العمليات الإرهابية في مناطق عدة بأوروبا.

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    فرنسا تنظيم داعش محمد هشام هجوم ليون

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