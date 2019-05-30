العراق: 6 تفجيرات تهز مدينة كركوك ومقتل 3 أشخاص على الأقل

القاهرة – مصراوي:

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس، مقتل 3 أشخاص على الاقل وإصابة 16 آخرين بعد 6 تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة في مدينة كركوك.

وقالت الخلية في بيان إن "أعمالا إرهابية بواسطة ست عبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة في كركوك"، مضيفًة أن "القوات الأمنية أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين اخرتين".

وأضافت الخلية أن "الاعتداءات كانت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك".