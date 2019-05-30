رئيس المجلس القومي في طاجكستان يصل جدة لحضور القمّة الإسلامية

كتبت - إيمان محمود:

وصل رئيس المجلس القومي "الشيوخ" لجمهورية طاجكستان محمد سعيد عبيداللايف إلى جدة، اليوم الخميس، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وسفير طاجكستان لدى المملكة ضراب الدين القاسمي، ومندوب عن المراسم الملكية.

وتُعد في المملكة العربية السعودية، على مدار اليوم وغدًا، القمّتين؛ العربية الطارئة، والعادية لمنظمة التعاون الإسلامى، واللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالى.

ووصل حوالي 7 زعماء إلى جدة، وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس جمهورية جُزر القمر عثمان غزالي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.