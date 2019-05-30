قائد الجيش الجزائري يشدد على حفاظ القوات المسلحة على أعلى مستوى جاهزية

الجزائر - (د ب أ):

شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، على ضرورة حفاظ القوات المسلحة على أعلى مستوى جاهزية لمواجهة التطورات الجيوسياسية بمنطقة الساحل الافريقي وليبيا.

وقال قايد صالح- في كلمة له خلال اجتماعه بقادة وإطارات الناحية العسكرية السادسة بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر اليوم الخميس: "إن حفظ أمن الجزائر وتثبيت ركائز دفاعها الوطني، يستوجب منكم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكلة على مستوى هذه المنطقة".

وأضاف " فلأجل ذلك نعمل دوما على المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها، وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقّد الرهانات، التي تشهدها المنطقة".

وتابع "وهو ما يستوجب بالضرورة حرصكم كإطارات على التطبيق الصارم لبرنامج التحضير القتالي، لمختلف مكونات قوام المعركة بتكثيف التمارين التكتيكية البيانية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات".