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    قوات عراقية تحرر مختطفة إيزيدية وتقتل 7 من داعش في الأنبار

    04:21 م الخميس 30 مايو 2019
    قوات عراقية تحرر مختطفة إيزيدية وتقتل 7 من داعش في الأنبار

    أرشيفية

    الأنبار(العراق) - (د ب أ):

    أفادت الداخلية العراقية اليوم الخميس بأنه تم تحرير مختطفة إيزيدية من قضبة تنظيم داعش وقتل سبعة من عناصر التنظيم في عملية أمنية في صحراء محافظة الأنبار 118 كم غربي بغداد.

    وقالت مصادر في وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات في وكالة الاستخبارات تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية (جوان إلياس خرمش) مواليد 2000 من سكنة قضاء سنجار كانت محتجزة في أحد الأوكار التابعة لعناصر داعش في صحراء الأنبار.

    وذكرت أن القوات داهمت الوكر وتمكنت من قتل سبعة من داعش وتحرير المختطفة في عملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.

    الايزيديات القوات العراقية تحرير مختطفة داعش الأنبار

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