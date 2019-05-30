أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها بنيران أرمنية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع في باكو في موقعها على فيسبوك أن جنديا من جيش أذربيجان قد قتل برصاص قناص أرميني في منطقة أجدام غرب إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن الحادث وقع خلال زيارة لباكو يقوم بها الرؤساء المشتركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ،والذين يتوسطون في المحادثات بين أذربيجان وأرمينيا.

يشار إلى أن الأرمينيين انتزعوا السيطرة على ناجورنو كاراباخ وسبع مقاطعات مجاورة من أيدي أذربيجان في حرب أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 .

وبالرغم من انتهاء الاعتداءات الكبيرة باتفاق وقف إطلاق نار بوساطة روسيا عام 1994، لم يتم بعد توقيع اتفاق سلام بين الطرفين.