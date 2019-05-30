  • عاجل:المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها بنيران أرمنية

    02:40 م الخميس 30 مايو 2019
    أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها بنيران أرمنية

    قناص

    موسكو - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع في باكو في موقعها على فيسبوك أن جنديا من جيش أذربيجان قد قتل برصاص قناص أرميني في منطقة أجدام غرب إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي.

    وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن الحادث وقع خلال زيارة لباكو يقوم بها الرؤساء المشتركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ،والذين يتوسطون في المحادثات بين أذربيجان وأرمينيا.

    يشار إلى أن الأرمينيين انتزعوا السيطرة على ناجورنو كاراباخ وسبع مقاطعات مجاورة من أيدي أذربيجان في حرب أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 .

    وبالرغم من انتهاء الاعتداءات الكبيرة باتفاق وقف إطلاق نار بوساطة روسيا عام 1994، لم يتم بعد توقيع اتفاق سلام بين الطرفين.

    قناص جيش أذربيجان أذربيجان أرمينيا

    الخبر التالى:

    البرلمان الأوكراني يرفض استقالة رئيس الوزراء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان