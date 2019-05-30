نتنياهو يستقبل اليوم مبعوثي ترامب

تل أبيب - (د ب أ):

يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات ونظيره لشؤون إيران براين هوك.

وكان الوفد وصل إلى إسرائيل الليلة الماضية قادما من الأردن.

ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية فإن زيارة "كوشنر وجرينبلات تأتي لتمهيد الطريق أمام الإعلان عن خطة السلام الأمريكية".

وتأتي الزيارة في إطار جولة تشمل عدة دول في المنطقة لمناقشة ورشة المنامة الاقتصادية والتحضير لإعلان خطة السلام الأمريكية.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصدر في الخارجية الأمريكية أن الورشة ستعقد كما خُطط لها الشهر القادم على الرغم من حل الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية. وأضاف أنه سيتم نشر خطة السلام "في الوقت المناسب".

كان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني التقى كوشنر أمس، وأكد له ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكان الوفد الأمريكي بدأ الجولة بزيارة المغرب.