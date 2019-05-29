الكنيست يصوت على حل نفسه ودولة الاحتلال تتجه نحو انتخابات جديدة

القاهرة – مصراوي:

صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على حل الهيكل التشريعي لدولة الاحتلال في تمهيد لإجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد شهر واحدة من فوز تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات.

وبعد 3 جولات من التصويت، قرر الأعضاء حل الكنيست ليتقرر إجراء انتخابات جديدة في السابع عشر من سبتمبر المقبل.

توجب على نتنياهو إعلان تشكيل حكومته الجديد بحلول اليوم الأربعاء، وهو نهاية الفترة المسموح بها حسب الدستور بين إعلان نتيجة الانتخابات وإعلان تشكيل الحكومة.

وواجه نتنياهو خلافات كبيرة مع الأحزاب الدينية المتطرفة التي يسعى لضمها للحكومة علاوة على الخلاف مع حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتشدد، الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان.