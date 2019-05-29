نتنياهو يهاجم ليبرمان بعد الفشل في تشكيل الحكومة: أصبح من اليسار

القاهرة – مصراوي:

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان محملا إياه مسئولية اتجاه إسرائيل نحو انتخابات جديدة، بعد فشل تشكيل حكومة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه: "منذ أسابيع قليلة اختار الإسرائيليون حزب الليكود لقيادة الحكومة، الحكومة اليمينية، لكن هناك حزب اختار العكس من ذلك، ليبرمان خدع أنصاره".

ويأتي ذلك بعدما صوّت أعضاء الكنيست على حل الهيكل التشريعي لدولة الاحتلال في تمهيد لإجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد شهر واحدة من فوز تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات.

وأضاف نتنياهو في كلمته بعد فشله في تشكيل الحكومة، بأن ليبرلمان أصبح حاليًا في التيار اليساري داخل إسرائيلي وليس اليمين.

توجب على نتنياهو إعلان تشكيل حكومته الجديد بحلول اليوم الأربعاء، وهو نهاية الفترة المسموح بها حسب الدستور بين إعلان نتيجة الانتخابات وإعلان تشكيل الحكومة.

وواجه نتنياهو خلافات كبيرة مع الأحزاب الدينية المتطرفة التي يسعى لضمها للحكومة علاوة على الخلاف مع حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتشدد، الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان.

كان نتنياهو بحاجة للحزبين معا حتى يتمكن من تأمين أغلبية كافية لتمرير قرارات الحكومة الجديدة في الكنيست، لكن ليبرمان طالب بضمانات مكتوبة من نتنياهو لإلغاء المعاملة الخاصة للشباب اليهود الأرثوذوكس المتدينين والذين يحصلون غالبا على إعفاء من قضاء فترة الخدمة في الجيش.

وصرح ليبرلمان للصحفيين أثناء تصويت الكنيست بأن الدولة العبرية تتجه إلى انتخابات جديدة بسبب رفض نتنياهو مقترحه بسبب الشباب اليهود الأرثوذوكس.