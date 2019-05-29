وزير خارجية السعودية: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وملتزمون بوحدة ليبيا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الأربعاء، إن أولوية المملكة هي تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن العالم الإسلامي يمر بتحديات بالغة الخطورة أبرزها التدخلات في شؤونه الداخلية والإرهاب.

كما أضاف أن السعودية متمسكة بالحل السياسي للأزمة في سوريا، بجانب الالتزام بوحدة ليبيا والعمل على قطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية هناك.

كما أدان الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط بالقرب من السواحل الإماراتية بالخليج العربي.

كما هاجم إيران وقال إنها تواصل تدخلاتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن تدخلات طهرات في اليمن تسببت في معاناة الشعب اليمني.

وأكد العساف على وقوف المملكة بجوار السودان ودعم السعودية لقرارات المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.