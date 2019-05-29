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    وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان أهمية استعادة الأمن في ليبيا

    10:33 م الأربعاء 29 مايو 2019
    وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان أهمية استعادة الأمن في ليبيا

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (أ ش أ)

    أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا.

    جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاربعاء ، بجدة على هامش مشاركتهما فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي .

    وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها مُستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

    وأضاف حافظ ،أن كل من شكري والجهيناوي تناولا كذلك سُبل تعزيز آليات العمل الإسلامي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وكيفية الإسهام في إنجاح أعمال مؤتمر القمة الإسلامي المُقرر في مكة بعد غد الجمعة، بما يسهم في تعزيز أوجه التعاون الإسلامي البيني ويُحقق تطلعات الشعوب الإسلامية.

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