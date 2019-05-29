الخارجية النرويجية :طرفا الأزمة في فنزويلا يرغبان في حل تفاوضي

أوسلو - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية النرويجية ،اليوم الأربعاء، أن ممثلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان جوايدو يرغبان في التقدم باتجاه حل تفاوضي للازمة في بلادهما، وذلك إثر مباحثات جرت تحت إشراف نرويجي.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" - "أظهر الطرفان رغبتهما في التقدم في البحث عن حل تفاوضي ودستوري للبلاد يشمل القضايا السياسية والاقتصادية والانتخابية".

وأضاف البيان أنه "من أجل الحفاظ على مسار يمكن أن يؤدي إلى نتائج، الطرفان مدعوان إلى التحلي بأكبر قدر من الحذر في تعليقاتهما وتصريحاتهما بشأن المسار".

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها الوفدان هذا الأسبوع في النروج بغرض السعي إلى حل للأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ أشهر.