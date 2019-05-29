فيديو لرجل أشعل النار في نفسه قرب البيت الأبيض

القاهرة - وكالات

أشعل شخص النار في نفسه بالقرب من أسوار البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء، بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو الرجل يمشي والنيران مشتعلة في ملابسه في حديقة قرب نصب واشنطن التذكاري، قبل أن يهرع له رجال الشرطة وينجحوا في إطفاء النيران.

وقالت السلطات إن الرجل أدخل المستشفى، فيما بدا أن الإصابات التي تعرض لها لا تهدد حياته، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو دوافعه.