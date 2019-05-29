  • عاجل:من داخل ليبيا.. فيديو جديد للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله لمصر​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    رئيس الأركان الأمريكي: تعزيز الوجود العسكري في الخليج رسالة لإيران

    08:55 م الأربعاء 29 مايو 2019
    رئيس الأركان الأمريكي: تعزيز الوجود العسكري في الخليج رسالة لإيران

    رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد

    واشنطن - (أ ش أ)

    أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد اليوم /الأربعاء/ أن تعزيز الوجود العسكري في الخليج يمثل رسالة واضحة لإيران.

    وقال دانفورد - في كلمة ألقاها في معهد بروكنجز للأبحاث في واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "نريد أن يعلم الإيرانيون أن لدينا قوة ردع مناسبة لو فكروا بمهاجمة قواتنا".

    وأضاف أن النقاشات بينه وبين قائد القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي متواصلة "لضمان توفير مستوى مناسب من القوات لحماية أفرادنا في المنطقة"، مشيرا إلى أن انتشار القوات الأمريكية في الخليج "ليس محاولة لاستفزاز أي طرف بل لضمان الحماية لشعبنا".

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - يوم /الجمعة/ الماضي - أن الولايات المتحدة سترسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

    هذا المحتوى من

    هيئة الأركان الأمريكية جوزيف دانفورد إيران الشرق الأوسط

    الخبر التالى:

    فيديو لرجل أشعل النار في نفسه قرب البيت الأبيض
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان