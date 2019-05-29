وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، أبرزها عقد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بين البلدين في ديسمبر 2018.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على دفع التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري الذي مازال غير متناسب مع مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين استعرضا - خلال اللقاء - عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية وأمن الخليج والوضع في ليبيا وأفغانستان وسبل تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

من جانبه، أكد وزير خارجية باكستان الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات التاريخية بين البلدين، واهتمام إسلام أباد بتفعيل التعاون مع القاهرة فى كافة المجالات، معربا عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن.

وأكد حرص بلاده على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.