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    وصول الرئيس الموريتاني إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

    08:25 م الأربعاء 29 مايو 2019
    وصول الرئيس الموريتاني إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

    جدة/نواكشوط - (أ ش أ):

    وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، المقررتين في مكة المكرمة.

    وذكرت الإذاعة الموريتانية أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز كان في استقبال الرئيس الموريتاني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

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