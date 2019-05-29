أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء العراق في الدوحة دعم العلاقات الثنائية

الدوحة - ( دب أ):

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مساء اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي العلاقات "الأخوية الوطيدة بين البلدين الشفيقين وسبل دعمها وتعزيزها".

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أن المباحثات قد تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد و التجارة، والطاقة، والثقافة والتعليم والبحث العلمي. كما جرى خلال المباحثات مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأوضح البيان أن أمير قطر و رئيس مجلس الوزراء العراقي قد شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي،والتوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين قطر و العراق في مجال التعليم

وكان عادل عبد المهدي قد وصل والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم الأربعاء في زيارة رسمية لدولة قطر.