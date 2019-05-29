رئيس وزراء قطر يمثل بلاده في قمتي مكة

القاهرة - (د ب ا):

قررت دولة قطر أن يمثلها رئيس وزراءها الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمتي مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية الطارئتين والقمة الاسلامية التي سوف تعقد في مكة بالسعودية غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لؤلوة الخاطر في صفحتها على موقع تويتر اليوم الأربعاء "إن دولة قطر التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة حيث قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث".

كان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عقب هجوم على سفن تجارية قرب مياه الإمارات وقصف بطائرات مسيرة لمحطتي نفط سعوديتين في وقت سابق الشهر الحالي.

كما تستضيف السعودية الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية.