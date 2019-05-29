وزير الدفاع الأمريكي: التهديد الإيراني في المنطقة لا يزال قائمًا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إن الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي، ردع هجومًا كان وشيكًا على مواطنين أمريكيين في العراق، لافتًا إلى أن التهديد لا يزال قائمًا.

وأكد شاناهان، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه لا يرى تغييرا في سلوك إيران، لافتًا إلى أنها لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا في المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، أن الولايات المتحدة قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز.

وتوترت الأوضاع في الآونة الأخيرة، بين الولايات المتحدة وإيران، في منطقة الخليج العربي، بعد تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة التجارية، حال نفذت واشنطن تطبيق عقوباتها على النفط.

فيما أعلنت خارجية الأمريكية الثلاثاء، استعدادها للتفاوض حال أخذت إيران 12 شروطًا وضعتهم واشنطن على محمل الجد.