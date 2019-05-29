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باريس: الجهاديون الفرنسيون المدانون في العراق خضعوا لمحاكمة عادلة

05:37 م الأربعاء 29 مايو 2019
باريس: الجهاديون الفرنسيون المدانون في العراق خضعوا لمحاكمة عادلة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

باريس - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان إن المواطنين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في العراق بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خضعوا لمحاكمة عادلة.

وقال لو دريان للجمعية الوطنية في باريس "وأود أن أخبركم أنه على عكس ما سمعت هنا وهناك، فإن المحاكمة عادلة".

وكانت جماعات حقوقية قد انتقدت سير إجراءات قضايا الإرهاب في العراق.

وتابع لودريان إن السبعة المدانين كانوا "معروفين جيدا لأجهزتنا لقيامهم بأعمال إرهابية ضد بلادنا.. وفي نفس الوقت، هؤلاء المدانين لا يزال لديهم الحق في الاستئناف، لديهم شهر ونحن نساعدهم في التقدم بالاستئناف إلى السلطات العراقية".

وأكد لودريان إن فرنسا لا تزال تعارض عقوبة الإعدام في كل القضايا.

جان ايف لو دريان فرنسا الجهاديون باريس داعش

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