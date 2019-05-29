مولر يكشف.. كيف تدخلت روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

القاهرة – مصراوي:

قال المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، روبرت مولر، إن ضباط من المخابرات الروسية، شنوا هجمات سيبرانية مدبرة للتدخل في النظام السياسي الأمريكي، للعبث في الانتخابات الرئاسية في العام 2016.

وأضاف في أول بيان علني له، اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة "سي إن إن"، أن المخابرات الروسية سرقت معلومات خاصة، وأطلقوها بهويات مزيفة على الانترنت من خلال موقع "ويكيليكس"، لافتًا إلى أنه تم استخدام تلك المعلومات للتدخل في الانتخابات والإضرار بسمعة هيلاري كلينتون المرشحة السابقة أمام الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وتقدم مولر باستقالته اليوم الأربعاء، بعد استكمال التحقيقات.

وفي حين أن تقرير مولر أظهر أن ترامب لم يتواطأ مع روسيا، رفض التقرير البت فيما إذا كان البيت الأبيض قد عرقل التحقيقات. وفضلت الوزارة ألا توجه اتهامات.

وواصل الديمقراطيون في الكونجرس التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات باستخدام سلطاتهم الإشرافية البرلمانية لإصدار مذكرات إحضار لإبقاء الضغط.

ويحاول الديمقراطيون الاطلاع على ضرائب الدخل الخاصة بترامب وسجلاته المالية الشخصية.

ودعا ترامب الديمقراطيين لإنهاء تحقيقاتهم حتى يمكن للجانبين العمل معا بشأن التشريعات مثل مسودة قانون لتمويل تطوير البنى التحتية.