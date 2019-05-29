أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

شكري يغادر إلى السعودية لحضور الاجتماعات التحضيرية لـ"قمة مكة"

04:47 م الأربعاء 29 مايو 2019
شكري يغادر إلى السعودية لحضور الاجتماعات التحضيرية لـ"قمة مكة"

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

غادر القاهرة، اليوم الأربعاء، سامح شكري وزير الخارجية، إلى جدة؛ للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والتي تعقد تحت شعار " "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل".

ويعقد الاجتماع في قصر المؤتمرات في جدة بحضور وزراء خارجية وممثلي ست وخمسين دولة؛ لمناقشة الموضوعات التي تتناولها القمة في دورتها الرابعة عشرة على مستوى رؤساء الدول بمكة المكرمة غدا الخميس.

ومن المقرر أن تناقش القمة القضية الفلسطينية والاعتداءات الإرهابية على ناقلات النفط واستهداف أمن واستقرار الدول الإسلامية، إضافة إلى موضوعات أخرى عدة، من أبرزها الإرهاب والتطرف ومكافحتهما.

هذا المحتوى من

سامح شكري قمة مكة مؤتمر القمة الإسلامي القضية الفلسطينية

الخبر التالى:

الداخلية التونسية: توقيف 9 آفارقة حاولوا الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان