شكري يغادر إلى السعودية لحضور الاجتماعات التحضيرية لـ"قمة مكة"

القاهرة - (أ ش أ):

غادر القاهرة، اليوم الأربعاء، سامح شكري وزير الخارجية، إلى جدة؛ للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والتي تعقد تحت شعار " "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل".

ويعقد الاجتماع في قصر المؤتمرات في جدة بحضور وزراء خارجية وممثلي ست وخمسين دولة؛ لمناقشة الموضوعات التي تتناولها القمة في دورتها الرابعة عشرة على مستوى رؤساء الدول بمكة المكرمة غدا الخميس.

ومن المقرر أن تناقش القمة القضية الفلسطينية والاعتداءات الإرهابية على ناقلات النفط واستهداف أمن واستقرار الدول الإسلامية، إضافة إلى موضوعات أخرى عدة، من أبرزها الإرهاب والتطرف ومكافحتهما.