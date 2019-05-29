مسؤول حوثي يتهم الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم

صنعاء - (د ب أ):

اتهم مسؤول لدى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بوضع العراقيل أمام اتفاق ستوكهولم والتهرب من تنفيذها.

وقال هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً): "حكومة الفنادق ومن يريدون استمرار الحرب العدوانية يضعون العراقيل ويتهربون من تنفيذ الاتفاق لإدراكهم أن الوصول لاتفاق سلام سيفقدهم مصالحهم الشخصية التي يقدمونها على مصلحة الشعب اليمني".

جاء ذلك خلال لقاء شرف برئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيد اتفاق الحديدة، الجنرال مايكل لوليسجارد، حسبما أفادت وكالة الانباء "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأضاف شرف أن حكومته والقيادة السياسية التابعة لجماعته" تضعان مصلحة اليمن والمواطن في مقدمة أولوياتها".

وتابع:" إنطلاقا من الحرص على حقن الدماء اليمنية، تم تقديم التنازلات خلال مشاورات ستوكهولم وكذا تقديم العديد من المبادرات لتنفيذ الاتفاق خلال الفترة السابقة، بما في ذلك تنفيذ إعادة الانتشار من جانب واحد".

وأكد شرف أن حكومته ستواصل تقديم كافة التسهيلات اللوجستية لبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، بما يضمن نجاح تنفيذه بالإضافة إلى التزامها بتقديم التسهيلات للمنظمات الدولية وبرامج الإغاثة العاملة في اليمن.

وأوضح الجنرال لوليسجارد أنه وطاقم البعثة يبذلون قصارى جهودهم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتسهيل عقد لقاءات لجنة إعادة الانتشار.