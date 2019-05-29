ملك الأردن يؤكد لكوشنر ضرورة تحقيق السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين

القاهرة – مصراوي:

أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التقى بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، لبحث المستجدات الإقليمية في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد عبد الله الثاني ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو في العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل"، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، والوفد المرافق.