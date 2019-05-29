القبض على زوج داعشية ألمانية في اليونان بتهمة قتل طفلة عطشا

كارلسروه - (د ب أ):

ألقت السلطات اليونانية القبض على زوج الداعشية الألمانية جنيفر بتهمة قتل طفلة عطشا.

وذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية اليوم الأربعاء أن المحامي الألماني للرجل أكد اعتقاله.

ولم يعلق الادعاء العام الألماني على هذا التقرير حتى الآن.

ويتهم الادعاء العام الألماني الزوجين، اللذين كانا يقيمان في العراق، بشراء طفلة إيزيدية عام 2015 واستعبادها. وعندما مرضت الفتاة وأصبحت طريحة الفراش قام الرجل معاقبة لها بتكبيلها خارج المنزل في الشمس، ما أدى إلى وفاتها عطشا.

وتُحاكم المرأة في ألمانيا، وهي أم لطفلة صغيرة، لعدم تدخلها لإنقاذ الطفلة.

ويتهم الادعاء العام الألماني المرأة 27 عاما بارتكاب جرائم حرب والقتل نتيجة الإهمال والانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

وينحدر الرجل من العراق. ومن الممكن محاكمة متورطين في جرائم ضد القانون الدولي في أي مكان في العالم وفقا لمبدأ القانون العالمي بصرف النظر عن مكان الجريمة أو جنسية الجاني؛ ما يعني أنه يمكن محاكمته في ألمانيا، إلا أن هذا سيتطلب أولا تسليمه من جانب السلطات اليونانية.