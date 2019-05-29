مقتل ما لايقل عن 19 شخصا في اشتباكات طائفية في جنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

قال مسؤول محلي اليوم الأربعاء إن ما لايقل عن 19 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا خلال اشتباكات بين جماعتين طائفتين في جنوب السودان.

وقال جونسون مالونج، مفوض المنطقة ببلدة الواك لواك في منطقة إيسترن ليكس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا إن مقاتلين مسلحين من عشيرة اجار دينكا العرقية في ولاية ويسترن ليكس هاجموا أعضاء من عشيرة اباك في ولاية إيسترن لايكس مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن من بين القتلى مواطنان أوغنديان، كانا يعملان كمدرسين في مدرسة محلية، في حين أصيب ستة آخرين.

وأوضح أن عمليات القتل جاءت انتقاما لمقتل زعيم عشيرة اجار دينكا وابنه على يد أعضاء من عشيرة اباك العام الماضي.

ويشار إلى أن الاشتباكات العرقية غالبا ما تقع في جنوب السودان، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى النزاع على الأراضي أو الماشية. وفي بعض الأحيان، يتم اختطاف الأطفال خلال القتال لاستخدامهم كعبيد محليين.