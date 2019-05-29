إثيوبيا تمحو الصومال من خريطة القارة الأفريقية.. وتعتذر: خطأ وغير مقبول

القاهرة- (مصراوي):

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن اعتذارها، بعدما نشرت على موقعها الإلكتروني خريطة للقارة الأفريقية تضم الصومال داخل الحدود الإثيوبية.

وظهرت الصومال في الخريطة كجزء من دولة إثيوبيا، التي اعتبرت أن منطقة الحكم الذاتي، أرض الصومال، دولة مستقلة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأكّدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن وضع الخريطة بهذا الشكل على موقعها الإلكتروني "خطأ وغير مقبول".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتاشيو، أن الخريطة قد أُزيلت فور مُلاحظتها، مُشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في كيفية ظهور الخريطة الخاطئة على الموقع الالكتروني للوزارة.

وذكر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن الخطأ.

وكانت الدولتان في حالة نزاع وخاضتا حروبا على خلفية الحدود منذ عام 1964، لكن العلاقات تحسنت كثيرا مع وصول رئيس الوزراء، آبي أحمد، إلى السلطة في إثيوبيا عام 2018.

وأزالت وزارة الخارجية الإثيوبية الخريطة من موقعها الالكتروني، بعد أن أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت بدلًا منها العلم الإثيوبي.